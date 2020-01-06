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Дженнифер Лопес оконфузилась на кинопремии

В Сети активно обсуждают прошедшую церемонию награждения «Золотой глобус». Фолловеры вдоль и поперек изучили наряды звезд и выбрали худший.

Дженнифер Лопес оконфузилась на кинопремии
Дженнифер Лопес. Фото: Global Look Press

По мнению некоторых поклонников, самый неудачный наряд оказался у певицы и актрисы Дженнифер Лопес. Роскошное и очень дорогое платье от Valentino вызвало оторопь у окружающих.

Наряд был выполнен в трех цветах: золотом, белом и болотном. Пышная светлая юбка из плотной ткани визуально прибавила артистке несколько лишних килограммов.

Многие сравнили аутфит знаменитости с упаковкой от рождественского подарка. Виной тому стал неожиданный акцент на груди в виде огромного банта.

Длинные волосы светская львица заплела в тугие косы и уложила корзинкой. Дополнили образ колье на шее, браслет и серьги.

https://www.instagram.com/p/B69iNhfpmSc/

Внимательные пользователи Twitter нашли еще одно сходство. По их мнению, образ Джей Ло уж больно сильно был похож на рождественский свитер Райана Рейнольдса. Некоторые предположили, что между актерами существует некая связь.

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«Золотой глобус»Дженнифер ЛопесЛопес новости
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Дженнифер Лопес оконфузилась на кинопремии
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