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«Будто по пьяни заказала»: Бородина поведала о своих Интернет-покупках

Телеведущая нередко приобретает себе вещи, которые потом не знает, куда надеть.

«Будто по пьяни заказала»: Бородина поведала о своих Интернет-покупках
Ксения Бородина рассказала о том, как покупает вещи в Сети. Фото: globallookpress.com

Телеведущая Ксения Бородина призналась, что далеко не всегда разумно делает покупки в Интернете. Светская львица никак не может отделаться от привычки заказывать товары ночью, что приносит ей не самые приятные эмоции.

«А потом на утро просыпаешься и в холодном поту смотришь, что заказала. Ощущение иногда, как будто по пьяни заказала. Ночью тебе это сильно надо было, а утром думаешь: «И куда я это надену?» — поделилась 36-летняя звезда со своими подписчиками в Instagram.

Она отметила, что не пользуется услугами китайских сайтов, потому как не хочет попасть в ситуацию «ожидание и реальность». Телеведущая не желает покупать дешевые подделки, поэтому пользуется рядом проверенных сайтов, которые назвала. Также Ксения посмеялась над раздражающим моментом, когда нужно достать карточку, чтобы оплатить покупку. Многие подписчики согласились с Бородиной, что это действие не любит никто.

Одна из подписчиц посоветовала ведущей складывать ночные заказы в «корзину» на сайте, а утром вставать за карточкой и уже на свежую голову проверять, что ты выбрал. Как ни крути, замечательный совет.

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«Будто по пьяни заказала»: Бородина поведала о своих Интернет-покупках
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