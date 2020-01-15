«Абсолютно модный фасон»: Собчак дополнила твидовый костюм туфлями в горошек

Ксения Собчак в юности позволяла себе мини-юбки и откровенные платья. Теперь ее стиль более сдержанные и консервативный. Светская львица любит пудровые оттенки, костюмы и платья в романтическом стиле. Однако новый ее образ вызвал протеворечивые отзывы. Для появления на публике она выбрала твидовый костюм глубокого зеленого цвета.

Пиджак оверсайз и юбка ниже колен скрыли фигуру Ксении. Она показала лишь стройные ноги, которые удлинила с помощью черных туфлей в горошек и темных колготок. На ее шее красовалась подвеска, а волосы были завиты в кудри. Вечерний макияж завершил образ. Так светская львица решила поддержать российского дизайнера, в показе которого приняла участие американская модель Джиджи Хадид.

«Я конечно не Джиджи, но на мне не хуже сидит костюмчик», — отметила Собчак. Не все поклонники с ней согласились. Некоторым она напомнила Людмилу Прокофьевну из «Служебного романа». Портал Teleprogramma.pro решил узнать мнения экспертов касательно наряда. Ольга Трофимова, профессиональный имидж-стилист, осталась в восторге от образа, но нашла и ошибки.

«Абсолютно модный фасон костюма, который выбрала Ксения. Абсолютно модный цвет, материал. Все она выбрала просто безупречно. Туфли она подобрала акцентуальные, которые задают этому образу настроение. Единственное, что я бы заменила — это колготки. Она взяла сильно темного цвета. Нужно подобрать колготки либо по цвету к блузке, телесного оттенка, чем светлее, тем лучше. Потому что в этом образе все хорошо, но эти темные колготки просто перечеркивают все», — высказалась Ольга.

Оценила наряд Собчак также Елена Бестави, эксперт по имиджу и стилю. Она тоже посчитала, что образ звезды не идеален.

«Если бы она выбрала костюм, в котором была Джиджи Хадид, то это было бы гораздо лучше. Он не достроен абсолютно, но это в стиле Ксении Анатольевны. Эпатаж — это ее второе имя. Именно она могла выбрать под этот костюм такие роскошные туфли в горошек. Сам костюм замечательный, оверсайз, вообще эта линия пользуется популярностью. Все трендовое. Тут и оверсайз, и твид. Это все очень актуально. Просто при другой подаче выглядело бы гораздо интереснее», — пояснила свою точку зрения эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.

Елена Бестави – имиджмейкер-стилист. Она проводит мастер-классы и создает авторскую бижутерию. Также Елена работала с ведущими на телевидении, с глянцевым журналом Fashion zona. Вот уже 10 лет Бестави и благодаря мастер-классам, и «Школе Имиджа и Стиля BestaviStyle» учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров.