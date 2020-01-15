Товарищ, хаски и дворец: американцы представили свадьбу Собчак

Жителям США трудно предположить, что кандидат в президенты отправилась в ЗАГС на катафалке.

На шоу ВВС «Хэппи Рашн» американцы попытались ответить на вопрос: «На какой машине приехала кандидат в президенты России на свою свадьбу?». Речь шла о Ксении Собчак и ее катафалке. Как оказалось, гражданам США трудно предположить, что это был похоронный автомобиль. Однако они допустили довольно экстравагантные варианты.

Отметим, что в рамках шоу борются две команды, отвечая на вопросы о России. Выигрывает та, которая больше назовет правильных ответов. Обычно получается довольно смешно.

Итак, в программе о свадьбе Ксении Собчак американцам предложили два варианта ответов: катафалк и снегоуборочная машина. И обе команды проголосовали неправильно.

Насмотревшись голливудских фильмов о суровых русских, скованные стереотипами граждане США размышляли, на их взгляд, логично. Они решили, что в России много снега и очень практично было бы сесть именно в снегоуборочную машину по дороге в ЗАГС. Одна из дам даже предположила, что Ксения Анатольевна отмечала бракосочетание в Сибири.

«Она бы приехала на снегоуборочной машине и сказала: «Привет, товарищ!». А впереди бы бежали сибирские хаски», — представили американцы свадьбу Собчак.

Сам праздник, по мнению участников шоу, можно было бы провести в ледяном дворце.