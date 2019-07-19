Звездный стиль

Стильный образ: Собчак отметилась на отдыхе в пудровом платье

Телеведущая продолжает проводить летние дни на Сардинии.

Стильный образ: Собчак отметилась на отдыхе в пудровом платье
Ксения Собчак. фото: globallookpress.com

Ксения Собчак, как и многие другие, отправилась в отпуск. Вместе с сыном Платоном в первых числах июля она прилетела на Сардинию. Пока ее двухлетний наследник бегает без одежды по пляжу или проявляет интерес к своим ровесницам, его мама меняет один наряд за другим.

Так как Ксения выросла в интеллигентной семье, то она отдает предпочтение консервативному стилю. В юности она экспериментировала со стилем и не боялась надевать мини-юбки, но потом в ее гардеробе стало появляться все больше классических костюмов, платьев и юбок миди. Не всегда образы звезды оказываются удачными, но совершать ошибки Собчак не боится. В отпуск она взяла целый чемодан нарядов.

19 июля Собчак облачилась в нежное платье с рюшами пудрового цвета. Тонкую талию подчеркнул кожаный пояс от Dior.

Поклонникам пришелся по вкусу наряд знаменитости. «Расцвела», «Платье — что-то невероятное», «Крутой образ», «Очень женственная», «За последние лет пять заметно похорошела, а наряды шикарные!», «Если убрать широкий чёрный пояс, то прекрасный свадебный наряд!», — прокомментировали пост подписчики.

Сама Ксения посетовала, что с появлением Интернета, телефонов и других гаджетов она стала все реже читать книги на отдыхе. «И меня это очень расстраивает. Влипнешь в телефон — почта, деловая переписка, инста — оторвал голову и уже закат. Может устроить телефоновый детокс?», — поинтересовалась светская львица. Поклонники сошлись во мнении, что это неплохая идея.

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Стильный образ: Собчак отметилась на отдыхе в пудровом платье
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