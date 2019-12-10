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«Он пчел сравнивал с человеческим обществом»: Анита Цой вспомнила о хобби Лужкова

По словам певицы, при нем Москва стала одним из самых красивых городов мира.

«Он пчел сравнивал с человеческим обществом»: Анита Цой вспомнила о хобби Лужкова
Цой вспомнила хобби Лужкова/http://globallookpress.com/

Певица Анита Цой в беседе с Teleprogramma.pro выразила свои соболезнования родным и близким скончавшегося в Германии бывшего мэра столицы Юрия Лужкова.

«Это невосполнимая утрата. Он был выдающимся хозяйственником современности. Он решал вопросы населения с большой душой. Он построил Москву. Столица при нем заблистала после длительного опустошения и перемен. Она стала одной из самых красивых столиц мира», — отметила исполнительница.

Как сказала Анита Цой, она была лично знакома с Юрием Лужковым. «Всегда удивляло, что он успевал помимо основной работы заниматься любимым хобби. Он рассказывал о своих пчелах, показывал пасеки. Он пчел сравнивал с человеческим обществом. Всегда говорил об их трудолюбии и умении спастись в сложной ситуации. Причем спасти целый улей», — добавила она.

Кроме того, певица сказала, что Юрий Лужков был предан своей жене. «Грустно, что такие люди покидают землю», — сказала звезда. Напомним, что Юрий Лужков скончался в одной из немецких клиник после плановой операции на сердце. Пост мэра столицы он занимал с 1992 по 2010 год. Политик — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Кроме того, Юрий Лужков заслуженный химик РСФСР, заслуженный строитель Российской Федерации.

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«Он пчел сравнивал с человеческим обществом»: Анита Цой вспомнила о хобби Лужкова
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