«Захотелось нежности»: Лопырева пополнила гардероб шифоновой юбкой и пудровым пальто

36-летняя Виктория Лопырева пополнила гардероб шифоновой юбкой бежевого оттенка и утепленным пальто с мехом на рукавах, отдав предпочтение светло-розовой пудровой палитре. В преддверии новогодних праздников возлюбленная бизнесмена Игоря Булатова закала обновки в ателье. Позже в Instagram знаменитость поделилась свежими снимками, примерив полученную одежду. Модель не стала скрывать, что осталась довольна покупками.

«Праздник к нам приходит! И на фоне всех этих страз и блесток так захотелось нежности и легкости. Чувствую себя Снегурочкой… Настроение — весна! Да и погода незимняя», — отметила Виктория.

Свои декабрьские каникулы модель в компании новоиспеченного супруга Игоря Булатова провела на Мальдивах. Пара вместе воспитывает десятимесячного сына Марка Лео. Ранее Виктория Лопырева подтвердила, что они с возлюбленным оформили отношения в Грибоедовском дворце бракосочетаний. Известие о замужестве модели вызвало неоднозначную реакцию Ксении Собчак. Экс-супруга Максима Виторгана подметила, что Вика снова пополнит ярмарку невест, узнав, что у ее избранника нет денег. Телеведущая усомнилась в искренности чувств Лопыревой.

Сама модель заверила поклонников, что не уважает Собчак как человека. По словам Виктории, они с мужем смогут заработать себе на жизнь. Кроме того, знаменитость подметила, что меньше всего ей хотелось бы слушать советы посторонних.