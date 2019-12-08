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Собчак подвергла сомнению искренность чувств Лопыревой к мужу

Телеведущая не сомневается: 36-летняя модель вернется на ярмарку невест, как только поймет, что у ее избранника больше нет денег.

Собчак подвергла сомнению искренность чувств Лопыревой к мужу
Ксения Собчак (Фото: Globallookpress.com)

После того, как Виктория Лопырева в интервью YouTube-проекту «Ходят слухи» рассказала о том, что она вышла замуж за бизнесмена Игоря Булатова, телеведущая Ксения Собчак поделилась своим мнением относительно взаимоотношений новоиспеченных супругов. Молодожены расписались в Грибоедовском дворце бракосочетаний. На торжестве, по словам знаменитости, присутствовали только самые близкие друзья и родственники.

Несмотря на слова Виктории о том, что ей посчастливилось обрести настоящее женское счастье и родить первенца от любимого мужчины, экс-супурга Максима Виторгана подвергла сомнению чувства светской львицы. Собчак не сомневается, что 36-летняя модель вернется на ярмарку невест, как-только узнает о том, что у ее избранника больше нет денег. Ксения подметила, что пока супруги живут в квартире Виктории. Сама модель утверждала, что вместе с десятимесячным сыном Марком Лео они переехали в Испанию.

«Я считаю, что как только деньги бывших богатых родственников потратятся Вика вернется на рынок тех, кто в вечном поиске», — отметила Ксения, засомневавшись в том, что Лопырева действительно испытывает серьезные чувства к мужу.

Собчак подметила, что не исключает вероятность того, что Виктория подаст на развод уже через год. Нынешняя супруга режиссера Константина Богомолова критически отнеслась к известию о замужестве модели. Сама Лопырева утверждала, что именно Игорь проявил инициативу при знакомстве, опровергнув слухи о том, что она увела Булатова из семьи.

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Собчак подвергла сомнению искренность чувств Лопыревой к мужу
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