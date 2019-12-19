Ажурное платье Самбурской апельсинового цвета сравнили со «скатертью»

Настасья Самбурская не скрывает, что любит эпатировать. Она не боится выглядеть смешной, но при этом часто пресекает критику в свой адрес. Актриса уже давно доказала, что за словом в карман не полезет. В последнее время она часто примеряет ретро образы. Девушка часто облачается в соблазнительные наряды словно из эпохи Мэрилин Монро. Так несколько дней назад она предстала в консервативном наряде в духе 40-х годов.

А теперь Настасья предстала в неожиданном образе. На новом фото она позирует в ажурном платье в пол апельсинового цвета. Золотые туфли, очень яркий макияж и укладка с ретро волной преобразили артистку. В руках она держала небольшую сумку со стразами. В таком виде девушка появилась на рождественской вечеринке. Среди гостей также была замечена Катерина Шпица. Девушка в синем мини-платье не смогла затмить яркую Самбурскую.

Однако не всем поклонникам понравился образ актрисы. Многие признались, что едва узнали ее из-за неудачного макияжа. Другие стали критиковать ее наряд. Красивое платье! Прям как праздничная скатерть из детства!«, «Что с лицом?», «Платье ваше просто невероятно уродливое», «Будто лет 50 здесь», «Словно 50 лет, точно», «Очень красивая, как актриса талантливая, но вот прическа на этом фото не ваша. Не идёт», «Настя, с вами всё хорошо? Или это просто макияж?», — стали писать подписчики.

Также Настасья вблизи показала свой мейк. «Страх», — заявил один из пользователей Сети. «Вот твоя дочка вырастет и будут ей дядьки с отвисшими подбородками писать, что она страх», — съязвила в ответ артистка. «Не привыкли вы критику слышать, срываетесь быстро на оскорбления», — отметила уже другая подписчица. «Ой, не надо! С момента основания Инстаграма я только этим и занимаюсь! Так что пусть критики сами послушают критику», — пояснила свою позицию звезда.