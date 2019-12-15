Звездный стиль

«Супер!»: Самбурская предстала в образе буржуа эпохи НЭПа

Актриса попросила своих поклонников высказаться о ее новом имидже.

«Супер!»: Самбурская предстала в образе буржуа эпохи НЭПа
Настасья Самбурская. Фото Global look press.

В последнее время Настасья Самбурская частенько примиряет на себя ретро-образы. То покажется перед поклонниками в скромном платье и волосами, собранными назад в духе 40-х годов.

То предстанет в образе дореволюционной дамы, надев широкополую шляпу и женственное платье с декольте, украсив шею ниткой жемчуга.

И вот — новое преображение актрисы, на сей раз еще более смелое. Актриса сделала прическу и макияж в стиле эпохе НЭПа. В это время многие «недораскулаченные» дамочки вспомнили о своих буржуазных замашках и отправились покорять заведения дерзким на тот момент видом – ярконакрашенными глазами и стрижками с модной «холодной волной».

Женщины, почувствовав дух свободы, в тот период отказались от корсетов, поэтому платья были по большей части свободными, короткими и удобными.

«Мне нужна твоя критика. И лайк. Небольшой лайфхак, щеки можно не кусать, а просто слегка расслабить челюсть, мои акулки. И кончиком языка слегка прикоснуться к корням верхних зубов, с внутренней стороны», — написала Самбурская в Instagram, выставив на суд поклонников фото с обновленным имиджем.

Новый образ звезды понравился многим ее подписчикам. Первой отозвалась коллега Настасьи Елена Валюшкина.

«Супер!» — написала она.

Естественно, нашлись и те, кто счел стиль звезды не самым лучшим. «Ужас», «Как мужик», — также можно увидеть в комментариях.

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«Супер!»: Самбурская предстала в образе буржуа эпохи НЭПа
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