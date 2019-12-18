Звездный стиль

«Посмотрите, какие ноги»: постройневшая Лолита вышла на сцену в супер-мини

Певица порадовала гостей корпоратива своим позитивным настроением и смелым образом.

«Посмотрите, какие ноги»: постройневшая Лолита вышла на сцену в супер-мини
Лолита. фото: globallookpress.com/

Лолита Милявская летом рассталась со своим пятым мужем, молодым тренером по игре в сквош, Дмитрием Ивановым. Развод стал для певицы настоящим испытанием. Она даже похудела на нервной почве, так как стала меньше есть. А недавно выяснилось, что у ее бывшего возлюбленного была любовница. Детектор лжи вывел мужчину на чистую воду. После таких новостей артистка решила разбираться с неверным мужчиной в суде, а пока она, как и другие звезды, начала предновогодний рейд по корпоративам.

Накануне Лолита приняла участие в большом концерте «Нового радио». Для появления на публике она выбрала провокационный образ. Певица является женщиной без комплексов, поэтому надела платье-свитер с высоким воротом и пушистой вставкой. Суперкороткий наряд подчеркнул ее стройные ноги и скрыл недостатки за чет своей объемной части. А броские синие сапоги и черные колготки дополнили образ.

Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya/

Для гостей Милявская исполнила свой хит «Шампанское открыла». При этом она зажигательно танцевала. Ей приходилось одергивать мини-платье, чтобы не засветить интимных частей тела. «Пусть я вышла не в концертном костюме, но посмотрите, какие о********** ноги», — заявила артистка и похвасталась фигурой.

«Я понимаю, что вас уже тошнит от всех этих песен, но я для вас все равно сегодня спою. Конечно, если так подумать, то я гожусь разве что на роль пожилой Снегурочки. А разве вам нужна пожилая Снегурочка?» — поинтересовалась она. «Да», — стала ликовать публика. Лолиту одарили одобрительными криками и овациями. Ее выступление стало одним из самых ярких за вечер. Зал еще долго не хотел отпускать звезду со сцены.

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«Посмотрите, какие ноги»: постройневшая Лолита вышла на сцену в супер-мини
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