НОВОСТИ

Лолита решила засудить бывшего мужа за ложный донос

Дмитрий Иванов обратился в правоохранительные органы из-за взломанной электронной почты.

Лолита решила засудить бывшего мужа за ложный донос
Лолита. Фото Global look press.

Лолита подготовила для своего бывшего супруга Дмитрия Иванова внезапный контрудар. Вместе с адвокатом Сергеем Жориным она намерена отправиться в суд и предъявить отставному благоверному иск по статье 306 УК РФ за заведомо ложный донос.

Таким образом певица ответила на обращение в полицию Иванова, которому недавно взломали электронную почту. После хакерской атаки на поверхность всплыла переписка Дмитрия с любовницами. Известно, что аккаунты экс-супруга были привязаны к телефону певицы, поэтому первой подозреваемой по делу стала Лолита. В связи с чем ее и допросили.

Этот факт сильно разозлил звезду российской эстрады. В своем блоге она в свойственной ей манере прошлась по своему бывшему, назвав его «олененком» и пригрозив статьей уголовного кодекса. Певица демонстративно собрала ему «передачку», заявив, что вскоре ему все это пригодится. Похоже, что Лолита настроена серьезно.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ЛолитаЛолита МилявскаяЛолита последние новости
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Лолита решила засудить бывшего мужа за ложный донос
Интересно?
Поделись с друзьями: