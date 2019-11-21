Лолита решила засудить бывшего мужа за ложный донос

Лолита подготовила для своего бывшего супруга Дмитрия Иванова внезапный контрудар. Вместе с адвокатом Сергеем Жориным она намерена отправиться в суд и предъявить отставному благоверному иск по статье 306 УК РФ за заведомо ложный донос.

Таким образом певица ответила на обращение в полицию Иванова, которому недавно взломали электронную почту. После хакерской атаки на поверхность всплыла переписка Дмитрия с любовницами. Известно, что аккаунты экс-супруга были привязаны к телефону певицы, поэтому первой подозреваемой по делу стала Лолита. В связи с чем ее и допросили.

Этот факт сильно разозлил звезду российской эстрады. В своем блоге она в свойственной ей манере прошлась по своему бывшему, назвав его «олененком» и пригрозив статьей уголовного кодекса. Певица демонстративно собрала ему «передачку», заявив, что вскоре ему все это пригодится. Похоже, что Лолита настроена серьезно.