Васильев на шоу «Модный приговор» напомнил женщинам о тренде на короткие стрижки

Историк моды Александр Васильев в рамках программы на Первом канале вспомнил о стрижках, которые еще в 20-м веке прошлого столетия воспринимались, как вызов обществу.

Александр Васильев и его соведущая Эвелина Хромченко не раз делились советами. Идеи в первую очередь касались модных тенденций в одежде. Так, ранее эксперты утверждали, что этой весной популярностью будет пользоваться такой принт как горох. Кроме того, телеведущие говорили и о пиджаках, советуя модницам обратить внимание на голливудский тренд. Этот вид верхней одежды можно использовать как дополнение к вечернему образу и даже как мини-платье.

Однако на этот раз в рамках шоу «Модный приговор» историк моды Александр Васильев решил напомнить представительницам прекрасного пола о коротких стрижках, которые еще в 20-м веке прошлого столетия воспринимались как вызов обществу.

Для более детальной консультации Александр Васильев обратился за комментарием к стилисту-парикмахеру Роману Моисеенко. А главный вопрос, который может взволновать женщин задала эксперту Екатерина Скулкина.

«Как попрощаться с волосами, но потом об этом не пожалеть?» — поинтересовалась актриса.

По мнению стилиста-парикмахера, короткая стрижка идет каждой женщине. Однако не стоит забывать о деталях и маленьких секретах.

«Важно учитывать длину волос… пропорции. Все смотрится красиво только в балансе! Если мы говорим про пышные формы и выразительную фигуру — тогда прическа должна быть только объемная! И этот объем нужно создавать в зоне затылка… в теменной зоне. Это зрительно вытягивает силуэт. И линии должны быть боковые, диагональные — для того, чтобы сузить лицо, сделать его овальным», — считает Моисеенко.

А вот девушкам эксперт советует экспериментировать с внешностью. Когда, если не сейчас?

«Возрастным дамам, стремящимся выглядеть молодо и современно, стоит добавлять стрижке дополнительный объем… Не забывая о седине как о тренде», — добавил стилист-парикмахер.

К слову, Скулкиной эксперт посоветовал отрастить локоны до ключиц и носить объемную укладку.