Великолепная и роскошная: Долина повторила культовый образ из фильма «Мы из джаза»

Лариса Долина нечасто появляется на публике. Артистка предпочитает большую часть времени посвящать своей семье. Недавно она побывала в Германии с дочкой Ангелиной и внучкой Александрой. Но в декабре певица вернулась в Россию, чтобы принять участие в новогодних концертах и передачах. Сейчас у всех звезд плотный рабочий график, так как предновогодняя пора для них самая прибыльная.

Накануне Долина снялась в нескольких образах. Один их них произвел настоящий фурор. Певица предстала в черном переливающемся платье с бахромой, меховом полушубке и красивой шляпке с бантом и стразами в тон бархатным перчаткам. Яркий макияж с акцентом на губы завершил образ. Снимок артистки в культовом образе появился на странице ее дочери в Instagram.

«Дамы и господа, пожалуйста, поприветствуйте Клементину Фернандес», — объявила Ангелина.

Как оказалось, для съемок Лариса Александровна повторила свой знаменитый образ из фильма «Мы из джаза», снятого в 1986 году. В нем звезду можно будет увидеть в новогоднюю ночь. Ее наряд повторял образ 36-летней давности. Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие отметили, что она ничуть не изменилась за минувшие годы, хоть сейчас ей и 64 года.

«Боже, Лариса Александровна! Просто бесподобная», «Вааааууу!», «Как всегда великолепна! Я вами восхищаюсь», «Лариса Александровна, великолепная и роскошная певица», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что певица долгое время занималась спортом. Она заверяла, что это позволяет ей держать себя в форме, но потом по медицинским показателям артистке запретили заниматься спортом. Тогда звезда набрала вес, но позже смогла вернуться в форму.