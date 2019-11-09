ЗВЕЗДЫ

Дочь Ларисы Долиной столкнулась с жесткой критикой своей внешности

Ангелина не стала терпеть нападки и поставила на место хейтеров.

Дочь Ларисы Долиной столкнулась с жесткой критикой своей внешности
Лариса Долина. фото: globallookpress.com

Лариса Долина этой осенью проводит время с близкими. Она путешествует с дочкой Ангелиной и своей внучкой Александрой. Недавно они оказались в Германии, где целый день провели в курортном городе Баден-Баден. Постройневшая певица буквально светилась от счастья, обнимая свою внучку. Они много гуляли, увидели местные достопримечательности и насладились хорошей погодой.

Свою единственную дочку Долина называет ласково Лина. Девушка предпочитает держаться в тени своей звездной родительницы. Однако накануне она поделилась своим новым фото. 36-летняя девушка на нем позировала без косметики и с отросшими корнями. К тому же, она выглядела уставшей. Поклонники стали бурно обсуждать кадр. Некоторые высказали жесткую критику в адрес наследницы Ларисы Александровны, которая им показалась сильно неухоженной.

«Ну что же вы, постоянно, такая неухоженная», «Как похожа на маму!», «Сколько печали в глазах…», «Неприятная», — стали писать пользователи Сети. Когда Ангелина прочитала, что якобы уступает своей маме в красоте, то решила поставить хейтеров на место.

«Те из вас, кто считает уместным говорить о моей схожести с мамой, умудряясь окрасить негативно сей факт, вставайте на этот ошметок и летите далеко и навсегда из моего личного аккаунта. То же относится к тем, кто считает меня неухоженной/неопрятной и прочее. Уходите. Улетайте. Не пачкайтесь . Не бесите! Заранее благодарю за понимание, верю в вас», — высказалась девушка.

На этот раз все поддержали дочку Долиной. Они считают, что она делает правильно, когда высказывает свое мнение, пусть и негативное. «Лина какая вы умница!!! Давно надо было поставить их на место!», «Не знаю, милая барышня, сколько вам лет, но сказано доходчиво, прямо, и в точку! Браво!», «Правильно держишь оборону!! Очень люблю твою маму, ее творчество», «Бурные овации», — написали подписчики.

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Дочь Ларисы Долиной столкнулась с жесткой критикой своей внешности
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