Искусственная елка и снежинки: Климова нарядила Беллу в платье с кружевом для кадра с декорациями

Экс-супруга Гелы Месхи нарядила четырехлетнюю Беллу в детское платье с белым кружевом. Образ малышки дополнили плотные колготы и полусапожки с мехом. Звездная мама посадила кроху на большое кресло, поверх принтованного пледа со снежинками. В Stories Екатерина Климова поделилась пробным кадром, запечатлев младшую дочку на камеру мобильного телефона в отсутствии фотографа. Актриса решила привести Беллу на предновогоднюю фотосессию с декорациями. Малышка позировала на фоне большой искусственной елки, украшенной серебряными и золотистыми шарами, снежинками и гирляндами. В качестве декора в помещении были установлены мини-фонари с огоньками и игрушечный новогодний олень.

Ни для кого не секрет, что младшая дочка Екатерины увлекается плаванием и танцами. В сентябре девочка отпраздновала свой четвертый день рождения в кругу семьи. Для детской вечеринки Климова заказала столик в одном из столичных ресторанов, пригласив на праздник крестную маму Беллы — актрису Екатерину Вуличенко. С днем рождения малышку поздравила и ее бабушка Светлана Владимировна. Именинница провела вечер в компании братьев: тринадцатилетнего Матвея и одиннадцатилетнего Корнея. Не смогла пропустить торжество и старшая дочка Климовой — 17-летняя Елизавета. На вечеринке по случаю дня рождения наследницы отсутствовал только Гела Месхи.