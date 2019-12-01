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Искусственная елка и снежинки: Климова нарядила Беллу в платье с кружевом для кадра с декорациями

41-летняя актриса привела четырехлетнюю дочку в студию на предновогоднюю фотосессию.

Искусственная елка и снежинки: Климова нарядила Беллу в платье с кружевом для кадра с декорациями
Екатерина Климова (Фото: Globallookpress.com)

Экс-супруга Гелы Месхи нарядила четырехлетнюю Беллу в детское платье с белым кружевом. Образ малышки дополнили плотные колготы и полусапожки с мехом. Звездная мама посадила кроху на большое кресло, поверх принтованного пледа со снежинками. В Stories Екатерина Климова поделилась пробным кадром, запечатлев младшую дочку на камеру мобильного телефона в отсутствии фотографа. Актриса решила привести Беллу на предновогоднюю фотосессию с декорациями. Малышка позировала на фоне большой искусственной елки, украшенной серебряными и золотистыми шарами, снежинками и гирляндами. В качестве декора в помещении были установлены мини-фонари с огоньками и игрушечный новогодний олень.

Дочка Екатерины Климовой и Гелы Месхи - Белла
Екатерина Климова привела дочку от Гелы Месхи на предновогоднюю фотосессию (Фото: Instagram.com/klimovagram)

Ни для кого не секрет, что младшая дочка Екатерины увлекается плаванием и танцами. В сентябре девочка отпраздновала свой четвертый день рождения в кругу семьи. Для детской вечеринки Климова заказала столик в одном из столичных ресторанов, пригласив на праздник крестную маму Беллы — актрису Екатерину Вуличенко. С днем рождения малышку поздравила и ее бабушка Светлана Владимировна. Именинница провела вечер в компании братьев: тринадцатилетнего Матвея и одиннадцатилетнего Корнея. Не смогла пропустить торжество и старшая дочка Климовой — 17-летняя Елизавета. На вечеринке по случаю дня рождения наследницы отсутствовал только Гела Месхи.

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Искусственная елка и снежинки: Климова нарядила Беллу в платье с кружевом для кадра с декорациями
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