«Очень крутое пальто»: стилист восхитилась трендовым образом Собчак

Ксения Собчак не скрывает, что по мере того, как она набиралась опыта, менялся и ее вкус в одежде. Если во время работы на «Доме-2» телеведущая позволяла себе носить мини-юбки, то теперь она предпочитает более сдержанные образы. При этом она любит наряды с рюшами, длинными юбками, которые сочетает с сапогами и босоножками. Костюмы и вовсе давно заняли особое место в гардеробе звезды.

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А накануне Собчак продемонстрировала свой новый образ. Она облачилась в малиновое платье по фигуре. В тон которому подобрала необычное асимметричное пальто на пуговицах. Темные колготки и массивные ботинки с прозрачным каблуком и квадратным носом дополнили наряд. В руках светская львица держала объемную светлую сумку. Сама Ксения не стала скрывать, что ей очень нравится новое пальто.

Поклонники тоже одарили телеведущую комплиментами. Они отметили, что наряд ей очень идет. Согласилась с ними и Лина Дембикова, звездный стилист и ведущая программы «Перезагрузка» на ТНТ.

«В целом мне понравился look. Он очень гармоничный, он правда модный. Очень крутое пальто приятного малинового оттенка. Абсолютно идеальный цвет для всех блондинок и Ксении правда подходит. Другой вопрос, что меня смутила разниц длин между платьем и пальто. Либо платье должно было быть длиннее, либо наоборот — короче. Крутое сочетание с интересными ботинками. Очень модный квадратный нос, прикольный прозрачный каблук, но обувь с черными колготками делает образ драматичным и плотным. И такой мягкий драпированный молочный клатч сюда, конечно, не в тему», — высказалась эксперт.

Лина отметила, что убрала бы из образа колье и заменила клатч на черный и более грубый с металлическими вставками.

Справка Teleprogramma.pro: Лина Дембикова в свое время окончила МГЛУ, Арт академию в Лондоне, а также школу дизайна и моды Nuova Accademia de Belle Art в Италии. Изначально девушка изучала языки, а потом увлеклась модой. В настоящее время Дембикова носит звание первой женщины, которая получила образование по специальности имиджеолог. Также она основала школу имиджеологии, открыла рынок дизайнерской одежды. С 2017 года Лина ведет передачу «Перезагрузка», где женщинам помогают побеждать комплексы, меняя им гардероб.