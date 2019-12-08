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Ксения Собчак и Алсу станцевали в Башкирии

Светская львица и популярная певица внезапно оказались в отдаленном районе республики.

Ксения Собчак и Алсу станцевали в Башкирии
Ксения Собчак. Фото: Иванко Юлия/Архив "КП"

Кандидат в президенты России и известная певица отправились в очень необычное путешествие. Ксения Собчак и Алсу полетели не на заграничный курорт, а в Башкирию, в отдаленную деревеньку Уяндыково. Что же искали там две московские звезды шоу-бизнеса? По информации издания «Башинформ», целью визита женщин были не местные красоты и свежий воздух, а родственные связи, ведь именно из этой деревни родом отец Алсу — Ралиф Сафин.

Дорогих гостей встретили с подобающим гостеприимством и угощениями, на столе был чак-чак, а местные жители даже подготовили танец для звезд. Собчак и Алсу не остались в стороне и тоже зажигательно станцевали, сжимая в руках букеты цветов, а после прокатились на двух белоснежных лошадях. Ксения даже пошутила, с улыбкой спросив у местных жителей, есть ли у нее сходство с лошадью, на которой она едет? Официальная причина визита пока держится в тайне.

Стоит отметить, что в комментариях в соцсетях местные жители очень тепло поприветствовали Алсу на родине, а вот к визиту Ксении отнеслись очень прохладно.

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АлсуБашкирияКсения Собчак
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Ксения Собчак и Алсу станцевали в Башкирии
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