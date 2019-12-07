Собчак в серебристом костюме появилась на публике с Богомоловым

Ксения Собчак не так вновь оказалась в центре внимания, а все из-за интервью ее мамы Людмилы Нарусовой. Женщина призналась, что ее дочь не живет вместе с мужем Константином Богомоловым. Как оказалось, даже после свадьбы режиссер продолжил жить на съемной квартире, так как ему не хватило места в доме светской львице, где она живет с сыном Платоном и домработниками. В обществе сразу стали гостевой брак Собчак.

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Телеведущая только посмеялась над ситуацией в своем телеграм-канале. Она не стала доказывать, что живет с супругом. Тем более, что Ксения строит новый более просторный особняк. Скорее всего уже в будущем году она переедет жить туда вместе с мужем. А пока звезда посетила зимнюю вечеринку Яны Расковаловой и Константина взяла с собой. Тематикой праздника в этом году стало казино, а все гости выдержали дресс-код. Большинство звезд облачились в белые и серебристые оттенки.

Собчак выбрала серебристый костюм и блузку в тон свободного кроя. Примечательно, что накануне она поделилась видео, на котором у нее виднее округлившийся живот, что спровоцировало слухи о беременности телеведущей. Однако теперь даже несмотря на то, что блондинка облачилась в блузку оверсайз, она выглядела стройной. Поклонники остались в замешательстве. А вот муж Ксении облачился в черный костюм и рубашку в тон, выделившись из толпы.

Каждый приглашенный на вечеринку на входе получал фишки, которые потом можно было обменять на украшения хозяйки вечера Яны Расковаловой. Также на мероприятии отметились: Полина Гагарина, Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе, Виктория Лопырева и Стефания Маликова. Появился на вечеринке и Максим Виторган, но в одиночестве. По всей видимости, Нино Нинидзе, с которой встречается актер, либо не смогла прийти либо находится с ним в ссоре.