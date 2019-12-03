Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк вышла в свет в платье лимонного цвета

Накануне в Британии состоялась долгожданная премия The Fashion Awards. Ковровая дорожка была расстелена перед входом в лондонский Альберт-холл. Именно там 2 декабря собрались все значимые персоны в индустрии моды. Ни одна звезда не хотела прогадать с нарядом, поэтому не один день готовилась к мероприятию. Джулия Робертс пришла в элегантном вечернем платье в пол, а Кейт Бланшетт предпочла романтический образ.

А вот звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк не только порадовала всех своим появлением, но и предстала в очень ярком и необычном образе. На ковровой дорожке она блистала в платье с глубоким декольте и шелковой юбкой с разрезами и стразами. Очень длинные полупрозрачные рукава тянулись за девушкой шлейфом. Волосы актриса собрала в хвост, а золотые босоножки и драгоценности дополнили броский наряд.

Эмилии выпала честь вручить награду величайшему из ныне живущих парикмахеров Сэму Макнайту в номинации Isabella Blow Award. В соцсети девушка поделилась своими эмоциями. Она была в восторге от вечера.

Также предпочла элегантный образ Рианна. Она тоже посетила премию. Свою фигуру она подчеркнула атласным платьем без бретелек мятного цвета. Необычный плащ из легкой ткани бирюзового цвета, держался лишь на бретельках из страз. Перчатки в тон завершили образ. Организаторы премии отметили взлет ее бренда Fenty, поэтому артистки покинула мероприятие с наградой.

К слову, Рианна заметно похудела. Наряд позволил артистке показать стройные ноги и пышный бюст. Поклонники восхитились ее нарядом. певица в последнее время не часто посещает светские мероприятия, поэтому ее выход в свет привлек внимание.