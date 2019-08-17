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Изменчивая «Красотка»: в Сети появились архивные фото юной Джулии Робертс

Популярная актриса частенько меняла свой образ, экспериментируя с цветом и длиной волос.

Изменчивая «Красотка»: в Сети появились архивные фото юной Джулии Робертс
Джулия Робертс /instagram.com/juliaroberrts/?hl=ru

51-летняя Джулия Робертс практически всю свою карьеру носит статус голливудской красотки. И не только благодаря одноименному фильму. Экспериментируя с разными образами, она в любом остается прекрасной. Недавно в Сети появилась серия фотографий, по которым можно проследить, как актриса меняла цвет и длину волос.

На фото Робертс предстает то платиновой блондинкой с волнистыми волосами вроде Мэрилин, то жгучей брюнеткой, то со знакомой гривой рыжих кудрявых волос. Есть фото с достаточно короткой стрижкой и с простой прической с волосами русого естественного цвета.

Актриса обладает редким качеством – ей к лицу все, хотя лицо ее, при всем очаровании, идеальным не назовешь. У нее длинноватый нос и слишком широкий рот, за который в детстве ее дразнили лягушкой. Плюс ко всему артистка довольно высокого роста (1,75 м), который раньше вовсе не считался привлекательным. Поэтому все свои школьные годы она проходила в статусе каланчи.

Кстати, у Джулии есть красавец-брат Эрик Робертс, тоже голливудский актер, недавно он заявил о своем желании получить российское гражданство. Однако наши звезды восприняли эту новость скептически. Прохор Шаляпин и вовсе предложил для начала сдать ему экзамен по русскому языку, а потом уже говорить о гражданстве.

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Изменчивая «Красотка»: в Сети появились архивные фото юной Джулии Робертс
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