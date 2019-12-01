Звездный стиль

«Какая конфеточка»: 41-летняя Пегова в тюрбане облачилась в платье с «золотыми» пайетками

Актриса приехала в Ялту ради съемок в новой ленте «Взрослые люди».

«Какая конфеточка»: 41-летняя Пегова в тюрбане облачилась в платье с «золотыми» пайетками
Ирина Пегова (Фото: Globallookpress.com)

В один из съемочных дней новой картины под названием «Взрослые люди» 41-летней Ирине Пеговой пришлось появиться на площадке в платье-бюстье с «золотыми» пайетками. Свой образ актриса дополнила объемными серьгами-кисточками и туфлями-лодочками на шпильке синего оттенка. Знаменитость повязала на голову тюрбан в тон платью. Примечательно, что ради участия в ленте экс-возлюбленной Дмитрия Орлова пришлось согласиться на парик с черными волосами и каре. Об этом актриса рассказывала в Instagram, публикуя свежие кадры из вагончика, который Ирина использовала в качестве гримерной. Знаменитости в одном платье приходилось сниматься на улице, несмотря на прохладную погоду.

«Кого я играю, это будет понятно только в конце фильма. Сейчас об этом знать вам совсем не нужно… Главное то, что всегда была для себя очень непривычной и необычной… Спасибо за элегантные наряды», — добавила актриса.

Пегова уточнила, что ей очень понравилось сниматься в тепле. По словам артистки, некоторые сцены они отсняли в том же отеле, в котором она поселилась, когда приехала в Ялту. В недавнем интервью Ирина призналась, что никогда не комплексовала из-за своей фигуры. При этом знаменитость подметила, что, когда она была еще юной девушкой, у нее не было особых форм. А в подростком возрасте Ирина была очень худой, и только с возрастом у нее появились женственные очертания.

Одной из первых импровизированную фотосессию актрисы оценила 56-летняя Елена Валюшкина. Артистка сделала комплимент Пеговой, обратив внимание на наряд знаменитости.

«Какая конфеточка», — отметила актриса в комментариях по фото Ирины в ее микроблоге.

Напомним, что от Дмитрия Орлова у знаменитости есть тринадцатилетняя дочка Татьяна. По словам актрисы, она старается водить дочь в театры и на оперу, всесторонне развивая наследницу.

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«Какая конфеточка»: 41-летняя Пегова в тюрбане облачилась в платье с «золотыми» пайетками
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