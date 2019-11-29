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Брюнетка и с каре: 41-летняя Пегова в Ялте согласилась на парик ради новой роли

Знаменитость поделилась с верными почитателями свежим фотоотчетом, сменив прическу без радикальных мер и похода к парикмахеру.

Брюнетка и с каре: 41-летняя Пегова в Ялте согласилась на парик ради новой роли
Ирина Пегова (Фото: Кристина Безбородова/"ЭГ")

41-летняя Ирина Пегова на съемках в Ялте согласилась надеть парик ради новой роли. Свежий фотоотчет своего импровизированного преображения артистка опубликовала в Instagram. Знаменитость показала, как выглядела бы брюнеткой и с каре. Сама как обладательница длинных белокурых локонов не захотела кардинально менять имидж, благодаря искусственным волосам актрисе удалось справиться с поставленной перед задачей кардинальных мер и похода в салон красоты к парикмахеру.

Одной из первых образ Пеговой в качестве брюнетки оценила актриса из сериала «Универ. Новая общага» Елена Валюшкина. 56-летней артистки прическа Ирины пришлась по вкусу. Об этом она лично написала под свежими снимками знаменитости в ее микроблоге.

«Очень!!» — лаконично добавила Валюшкина.

Актриса Ирина Пегова
Ирина Пегова согласилась на парик ради новой роли (Фото: Instagram.com/pegovairina)

По словам самой Ирины, им крайне не повезло с погодой. Артистке предстояло выйти на улицу в приталенном алом платье с декольте и объемным ожерельем. Отогреваться Пегова могла только в своем вагончике, которая служит ей гримерной.

«В случае чего, я в домике!! В такую погоду и хозяин собаку на улицу не выведет, а тут!!» — сетовала актриса.

Актриса Ирина Пегова
Ирина Пегова показала, как выглядела бы брюнеткой и с каре (Фото: Instagram.com/pegovairina)

Свой образ Ирина дополнила алой помадой, сделав акцент на губы, а реснички знаменитость подчеркнула тушью. Напомним, что у Пеговой есть тринадцатилетняя дочь Татьяна от экс-супруга Дмитрия Орлова. Артистка развелась с ним в 2011 году. На протяжении некоторого времени Ирина не позволяла бывшему возлюбленному видеться с наследницей, однако позже актриса все же примирилась с Дмитрием, поняв, что она не может лишать ребенка отца.

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Брюнетка и с каре: 41-летняя Пегова в Ялте согласилась на парик ради новой роли
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