Звездный стиль

«Прожгли утюгом?»: Ургант оценил наряд Летучей с декольте в форме сердца

Экс-ведущая шоу «Ревизорро» стала гостьей программы «Вечерний Ургант» на Первом канале

«Прожгли утюгом?»: Ургант оценил наряд Летучей с декольте в форме сердца
Лена Летучая (Фото: Globallookpress.com)

40-летняя Лена Летучая стала гостьей шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Экс-ведущая программы «Ревизорро» призналась, что пробует свои силы в новом амплуа — кутюрье. Знаменитость уже выпустила собственную линию одежды, закрыв своим показом Неделю моды в Москве. Светская львица не стала скрывать, что такую почетную миссию могут доверить не каждому.

Сам Ургант обратил внимание на облегающее вечернее платье гостьи. Как выяснилось, супруга Юрия Анашенкова пришла в студию программы в платье из собственной коллекции.

«Лена, спасибо!! Очень красивый наряд… Это же вы дизайнер!! Скажите, вы просто прожгли утюгом?!» — задался вопросом Иван, указав телеведущей на декольте в форме сердца.

По словам Елены, пока она не относит себя к числу именитых дизайнеров. Девушке захотелось попробовать себя в новом качестве по прозаичной причине. Она никак не могла подобрать базовые вещи для гардероба. Именно тогда Летучая задумалась о выпуске собственной линии.

Елена Летучая в гостях на шоу "Вечерний Ургант"
Елена Летучая появилась на съемках шоу «Вечерний Ургант» в облегающем платье с декольте в форме сердца (Фото: кадр из программы «Вечерний Ургант»)

«Меня все девочки поймут!! Очень сложно подобрать правильное боди… Сейчас в основном создаю какие-то вещи для женщин, и конечно, для себя. Изначально делала футболки и свитшоты. Теперь вот платья. Все это мы показали на Неделе моды в Москве», — добавила Елена.

В недавнем интервью телеведущая призналась, что с детва полюбила черный цвет. Для Летучей это оттенок «элегантности и стиля». По словам Елены, не нужно тратить баснословные суммы для того, чтобы выглядеть модно. Необходимо внимательно относиться к собственному гардеробу и выбирать вещи, которые сочетаются между собой. А вот на обуви и правильных аксессуарах Летучая экономить не советует.

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«Прожгли утюгом?»: Ургант оценил наряд Летучей с декольте в форме сердца
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