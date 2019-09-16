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Елена Летучая призналась, что на отдыхе питается отдельно от мужа

Ведущая объяснила почему так происходит в своем Instagram.

Елена Летучая призналась, что на отдыхе питается отдельно от мужа
Елена Летучая с мужем Юрием Анашенковым. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Телеведущая Елена Летучая поделилась с подписчиками секретами совместного отдыха с мужем. На своей странице в Instagram она опубликовала совместное видео с супругом, которое они сняли на отдыхе в Италии. 

«У нас с мужем бывают разногласия», — призналась Елена. Далее она поспешила объяснить, в чем именно заключаются споры. Как оказалось, сама звезда телевидения любит ездить в детокс-клиники, где она придерживается специального питания. «А муж-то отказывается голодать», — добавляет на видео супруг Летучей Юрий Анашенков. По этой причине, по словам ведущей, ей часто приходится ездить одной. 

Однако, как следует из ролика, супруги нашли компромисс: теперь они ездят в один отель, где каждый находит то, что ему по душе: Елена — специальные диетические блюда, а ее супруг — обычную вкусную еду и вино. 

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Елена Летучая призналась, что на отдыхе питается отдельно от мужа
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