Елена Летучая призналась, что на отдыхе питается отдельно от мужа

Телеведущая Елена Летучая поделилась с подписчиками секретами совместного отдыха с мужем. На своей странице в Instagram она опубликовала совместное видео с супругом, которое они сняли на отдыхе в Италии.

«У нас с мужем бывают разногласия», — призналась Елена. Далее она поспешила объяснить, в чем именно заключаются споры. Как оказалось, сама звезда телевидения любит ездить в детокс-клиники, где она придерживается специального питания. «А муж-то отказывается голодать», — добавляет на видео супруг Летучей Юрий Анашенков. По этой причине, по словам ведущей, ей часто приходится ездить одной.

Однако, как следует из ролика, супруги нашли компромисс: теперь они ездят в один отель, где каждый находит то, что ему по душе: Елена — специальные диетические блюда, а ее супруг — обычную вкусную еду и вино.