Звездный стиль

Виктория Боня на отдыхе в Монако позировала в малиновом костюме

39-летняя модель опубликовала в Instagram свежий снимок из недавней фотосъёмки.

Виктория Боня на отдыхе в Монако позировала в малиновом костюме
Виктория Боня (Фото: Instagram.com/victoriabonya)

39-летняя Виктория Боня отдыхает в Монако: знаменитость поучаствовала в новой фотосессии, отдав предпочтение городскому стилю. В кадре модель позирует в малиновом брючном костюме и черном топе с принтом. В недавнем интервью Виктория призналась, что сама зарабатывает себе на жизнь и не надеется на поддержку из вне. Экс-участница «Дома-2» сохранила за собой право опеки над единственной дочерью Анджелиной Летицией после расставания с ирландским миллионером Алексом Смерфитом.

По словам Бони, она до сих пор поддерживает дружеские отношения с экс-возлюбленным и желает ему встретить достойную спутницу жизни. Телеведущая не сомневается, что Смерфит не будет возражать, если и она сама выйдет замуж. Ведь тогда у Анджелины появится отчим, который сможет заботиться о Виктории и ее дочери. Все-таки девочка не так часто видится с родным отцом.

Виктория Боня отдыхает в Монако (Фото: Instagram.com/victoriabonya)

Однако пока сердце Виктории свободно. Девушка призналась, что хотела бы выйти замуж, но подходящего кандидата еще не встретила. Боня сама обеспечивает себя и дочь, будучи дизайнером, она выпустила собственную линию одежды. Кроме того, экс-участница «Дома-2» снимается в различных рекламных компаниях.

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Виктория БоняЗвездный стильмода и стиль
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Виктория Боня на отдыхе в Монако позировала в малиновом костюме
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