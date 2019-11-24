Модная осенняя обувь: какой выбор сделали Рудковская, Пегова и другие звезды

Специально для портала Teleprogramma.pro эксперт в области моды Лариса Тимиряева рассказала, какая обувь обязательно должна быть в гардеробе у модниц.

Осень плавно переходит в зиму, а это значит, что обувь должна быть практичной, удобной, ну и, конечно, стильной. Мы решили узнать, какую обувь в этом сезоне носят звезды и какие тренды нам диктует мода.

«Актуальны и ботильоны, и ботфорты, и ботинки, но… главное — их структурность формативность. Главное, чтобы обувь держала форму. Сапоги-чулки, сапоги-носки отошли, уступив место обуви, держащей форму. Это относится и к ботфортам. Обтягивающие ногу не в моде. Они тоже должны держать форму. Устойчивость: устойчивый каблук, платформа, массивная подошва особенно у ботинок», — объяснила персональный стилист Лариса Тимиряева.

По словам эксперта, главными цветами сезона стали все оттенки бежево-коричневой гаммы, бордовые, черные, белые цвета. Белые трубы и трубы из кожи питона и рептилий на пике, утверждает стилист. Также стоит обратить внимание на черную обувь с разницей фактур и обувь с яркими контрастными вставками и меховой отделкой.

А теперь рассмотрим, что носят звезды, и узнаем еще больше о трендах.

Юные красотки

Дочь Дмитрия Маликова учится в МГИМО, но при этом увлекается модой. 19-летняя Стефания старается одеваться элегантно и стильно. Этой осенью студентка носит массивные ботинки на шнуровке, которые сочетает с укороченными джинсами и черным стеганым пуховиком.

Также Стеша носит остроносые полусапожки на низком квадратном каблуке. Их она тоже сочетает с джинсами и кожаной курткой. В такой обуви удобно гулять.

А бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова для многих давно стало примером утонченности. Модель любит лаконичные образы. Так, этой осенью она любит носить белые полусапожки на устойчивом каблуке, которые сочетает как с монохромным образом, так и с нарядами нежных оттенков, например, розовых.

Есть в коллекции Алены и обувь с меховыми вставками, а также принтом. В такой удобной обуви она разгуливает за городом.

Тем, кому за 30

Сестра известной телеведущей и певицы Анна Бузова имеет свою армию поклонников. Она развивает свой бизнес, содержит салон красоты, поэтому всегда выглядит на высоте. Этой осенью девушка успела отметиться в массивных ботинках на шнуровке. Их она сочетала с джинсами, свитером и косухой.

А вот для мехового пальто «Тедди» Анна подобрала сапожки на платформе с мехом молочного цвета в тон наряду.

32-летняя Анастасия Каменских часто отдыхает на морях, но во время гастролей и ей приходится менять шлепки на более теплую обувь. Так, недавно певица примерила ботинки-туфли на шнуровке в мужском стиле. Такая обувь выглядела необычно на хрупкой девушке и прекрасно сочеталась с ее повседневным стилем.

Ровесница Насти Полина Гагарина любит нежные оттенки. Ее монохромный образ в кремовых тонах вызвал восторг у ее подписчиков. С юбкой плиссе она сочетала сапожки с широким голенищем на небольшом каблуке.

А 36-летняя Бородина много снимается, поэтому выбирает обувь не только удобную, но и красивую. Так, она надела белые полусапожки на квадратном каблуке, которые освежили довольно лаконичный образ с джинсами.

Алена Водонаева отличается эпатажным стилем и порой очень вызывающим, поэтому она не побоялась надеть лаковые ботфорты винного оттенка. К ним она подобрала необычный глянцевый плащ в клетку.

Мнение эксперта: «Самый трендовый образ. Соответствует ее стилю. Здорово обыгран. Ботфорты хитовые и по стилю, и по цвету, и по фактуре. Образ целостный», — высказалась Тимиряева.

37-летняя Наталья Водянова давно стала для многих иконой стиля. Супермодель умеет выглядеть женственно и демонстрирует высокую моду даже дома. Так, недавно она отправилась на показ в шубе из искусственного меха, к которой подобрала остроносые сапожки на шпильке.

Подобные сапожки, но с металической вставкой на носу Наталья сочетала и с кожаным пальто-жакетом. Модель показала, как можно интересно сочетать цвета в образе.

40-летие на стиле

Ирина Пегова обладает пышными формами, но это не мешает ей быть модной. Актриса умело подчеркивает свои достоинства. Так, недавно она облачилась в алое платье, которое уравновесила кремовым тренчем. К нему она подобрала поясную сумку, сделав акцент на талии, а также молочные сапоги с широким голенищем.

А Яна Рудковская является не только продюсером, но и светской львицей. Недавно она приняла участие в модной фотосессии для глянца. Главным атрибутом ее образа стали кожаные сапоги, держащие ногу на шпильке.

50-летние не отстают

Валерия любит ботильоны. Для осени она предпочла обувь на шпильке золотого цвета. Острый нос придал особого колорита образу. Певица сочетала их с коричневым пальто.

Мнение стилиста: «Валерия в гармоничном по стилю и цвету образе в шоколадно-карамельных цветах и сапоги как фантики шоколадной конфетки. Кстати, ботильоны золотые и серебряные еще в моде, а металлизированные высокие сапоги уже не совсем в тренде. Донашивать можно, но покупать новые не стоит», — высказалась Лариса Тимиряева.

Алла Пугачева не первый год отдает предпочтение молодежному стилю. Неудивительно, что она осенью носит ботинки на платформе, в которых удобно ходить даже несколько часов подряд.

Мнение эксперта: «Алла Борисовна в тренде по стилю и по обуви», — отметил эксперт.

Советы эксперта

По словам Ларисы Тимиряевой, персонального стилиста, в этом сезоне в обувном тренде остаются узкий нос в сочетании со шпилькой и мини-шпилькой, скругленный нос и квадратный в сочетании с устойчивым каблуком и платформой. Также главным трендом стали сапоги-трубы.

«Их особенность в широком голенище, одинаковом от колена до щиколотки высотой до колена. Благодаря им вернулась мода на заправленные в сапоги брюки и джинсы», — отметила эксперт.

По ее словам, сапоги и ботильоны, казаки в моде в более классическом исполнении, только скошенный каблук. А сапоги на высокой шнуровке для стиля милитари просто неотъемлемая часть гардероба.

«Ботинки тоже хит, главное, как я уже писала, грубые, устойчивые, даже гротескное решение — ультраобъемная и грубая форма, особенно платформа или подошва. Ботинки с яркой шнуровкой. То есть обилие деталей, таких как шнуровка, застежки, цепи, шипы, в тренде. Стальные сапоги уже не на пике. Лакированные — да», — пояснила Тимиряева.

Она добавила, что не обязательно придерживаться моды на цвета, главное, чтобы цвет вписывался в образ и этот образ делал вас красивыми, стильными и современными. В цветовом восприятии главное — гармония в сочетании, она должна вызывать желание рассматривать образ, считает эксперт.