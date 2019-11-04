Звездный стиль

В тренде: Кожевникова выбрала лимонный тренч для фотосессии в Париже

Актриса дополнила свой образ изящными босоножками.

В тренде: Кожевникова выбрала лимонный тренч для фотосессии в Париже
Мария Кожевникова. фото: globallookpress.com

Мария Кожевникова в начале осени побывала в Париже. Это путешествие она совершила со своими сыновьями: пятилетним Иваном, четырехлетним Максимом и двухлетним Василием. Актриса сводили их в Диснейленд, она не стала скрывать, что и сама там мечтала побывать. Звезда давно вернулась в Москву с семьей, но продолжает публиковать снимки из своего путешествия. В самом романтичном городе мира девушка приняла участие в фотосессии.

На снимках Мария позирует у Эйфелевой башни в тренче лимонного цвета, который особенно популярен в этом сезоне. Волосы она оставила распущенными, а также сделала нюдовый макияж. Образ завершили изящные босоножки на шпильке со змеиным принтом. В фотосессии приняли участие и ее старшие наследники, который были в одинаковых нарядах. Иван и Максим в джинсах, клетчатых рубашках и куртках темного цвета держали маму за руку.

«Счастье дважды открывать для себя этот мир», — написала артистка.

Кожевникова сразу отметила, что на ее детях межсезонные куртки, но поклонники все-равно заметили, что актриса оделась не по погоде. «Не холодно вам в босоножках?», «Образ шикарен, фото бесподобно», «Мама закаленная, с голыми ножками», «На каблуках по Парижу могут гулять только русские женщины», «Какое пальто на вас потрясающее», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что этой осенью тренчи выбрали Юлия Барановская, Ирина Шейк, Алсу и многие другие звезды. А Ксения Бородина даже цвет тренча предпочла трендовый — как у Кожевниковой.

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В тренде: Кожевникова выбрала лимонный тренч для фотосессии в Париже
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