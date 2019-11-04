«Пойдём другим методом»: Кожевникова пообещала продолжить борьбу за здоровое питание

Будучи депутатом Госдумы, Мария Кожевникова активно боролась против использования в продуктах пальмового масла. Она заявила, что собирается действовать и дальше.

Мария Кожевникова прославилась не только как актриса и исполнительница одной из главных ролей в сериале «Универ». Она также известна в качестве политика: в 2011 — 2016 годах артистка была депутатом Государственной думы.

Во времена своего депутатства Кожевникова не раз обращала внимание на проблему здорового питания детей. Так, она выступала за запрет использования пальмового масла при производстве продуктов питания. Соответствующее предложение она направляла в коллегию Евразийской экономической комиссии. В частности, Мария указывала на то, что употребление пальмового масла может привести к онкологии.

Несмотря на то, что сегодня Кожевникова уже не является парламентарием, она не собирается останавливать свою борьбу. Об этом она написала в своем микроблоге. «Сколько у меня разных мыслей, которые не дают мне спать…но я нашла один путь, чтобы всё-таки добиться одной важной цели, она касается и вас, каждого из вас», — призналась Кожевникова.

Актриса попросила пожелать ей удачи. «Если через ГД у меня это не получилось, то пойдём другим методом», — подытожила Кожевникова.