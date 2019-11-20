Юная модница: Топурия нарядила дочку в стильное пальто оверсайз

Кети Топурия недавно наладила свою личную жизнь. Рэпер Гуф остался в прошлом, так как теперь певица влюблена в дипломата Льва Деньгова. В интервью артистка призналась, что познакомились они на вечеринке в честь дня рождения мужчины. Отношения влюбленных настолько серьезные, что они познакомили друг друга со своими детьми. У солистки группы «А’Студио» есть дочь Оливия от бывшего мужа Льва Гейхмана, а у ее нового избранника дочь и сын от прошлых отношений.

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Ранее Кети призналась, что пока живет вместе с ребенком у своей мамы Натальи, но планирует переехать в собственное жилье. Накануне ей удалось провести время в домашней обстановке с родными. Она пообщалась с дочкой, которой недавно подарила собачку породы чихуахуа. Девочка назвала ее Мини и теперь считает себя ее мамой. «А ты — бабушка!», — заявила кроха артистке. Топурия была удивлена, но подыграла.

А позже она нарядила Оливию в алое платье с белым воротником, колготки и стильное черно пальто оверсайз, напоминающее пиджак. В кудрявых волосах девочки также была красная заколка. «Моя жизнь», — написала Кети. Похоже, ей самой очень понравился образ дочки.

Игорь Крутой, Алсу и другие известные персоны отреагировали на снимок. Они восхитились крохой модницей. Многие поклонники тоже умилились девочкой, которая растет копией мамы. «Какая милашечка», «Кудряшка Сью», «Тот момент, когда дочь харизматичнее матери», «Какая стильная штучка», «Ну что за леди», «Кукленок», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что несмотря на свой совсем юный возраст, девочка уже хорошо поет. По словам Кети, она будет во всем поддерживать наследницу, даже если она решит пойти по ее стопам и станет певицей.

А вот некоторые поклонники уверены, что Оливия унаследовала чувство стиля своей мамы, поэтому вырастет настоящей модницей. Уже сейчас девочка регулярно выбирает яркие образы.