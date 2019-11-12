«Лучше не гнаться за брендами»: дочь Малининой в леггинсах не впечатлила стилиста

Эксперт в сфере моды Анна Якимова указала на модные ошибки 18-летней Устиньи на примере одного образа.

Устинья Малинина вместе с мамой проводит ноябрьские каникулы в Лондоне. Этим летом 18-летняя наследница именитого певца записалась на курс обучения по классическому вокалу в одной из самых известных консерваторий Лондона. Дочка Александра Николаевича увлекается музыкой и пением, как и ее старший брат Никита Малинин.

В перерывах между занятиями и репетициями девушка вместе с мамой Эммой изучала город и местные улочки. Устинья не скрывает, что очень привязана к родителям и брату-двойняшке Фролу. На личной страничке в Instagram юная наследница именитой фамилии опубликовала свежий совместный снимок с мамой, сделанный во время недавней прогулки по Лондону.

В интервью Teleprogramma.pro стилист Анна Якимова провела модный разбор образа Устиньи Малининой, указав на недочеты. По словам эксперта, девушка явно переборщила с брендами, отдав предпочтение принтованным леггинсам и дизайнерским ботинкам.

«Образ Устиньи Малининой выглядит мягко говоря не очень гармонично. Если верхняя часть образа соответствует сезону и в целом не вызывает вопросов, то низ нужно доработать. В первую очередь, хотелось бы обратить внимание на выбранные Устиньей кожаные леггинсы — абсолютно не актуальные, да еще и принтованные. Эта вещь к данному образу не подходит совершенно», — заверила Якимова.

Стилист посоветовала Устинье заменить леггинсы на простые джинсы прямого кроя или же брюки, отдав предпочтение так называемому повседневному стилю, близкому и понятному большинству обывателей.