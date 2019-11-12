Звездный стиль

«Лучше не гнаться за брендами»: дочь Малининой в леггинсах не впечатлила стилиста

Эксперт в сфере моды Анна Якимова указала на модные ошибки 18-летней Устиньи на примере одного образа.

«Лучше не гнаться за брендами»: дочь Малининой в леггинсах не впечатлила стилиста
Устинья Малинина не впечатлила стилиста (Фото: Instagram.com/ustinya_malinina_official)

Устинья Малинина вместе с мамой проводит ноябрьские каникулы в Лондоне. Этим летом 18-летняя наследница именитого певца записалась на курс обучения по классическому вокалу в одной из самых известных консерваторий Лондона. Дочка Александра Николаевича увлекается музыкой и пением, как и ее старший брат Никита Малинин.

В перерывах между занятиями и репетициями девушка вместе с мамой Эммой изучала город и местные улочки. Устинья не скрывает, что очень привязана к родителям и брату-двойняшке Фролу. На личной страничке в Instagram юная наследница именитой фамилии опубликовала свежий совместный снимок с мамой, сделанный во время недавней прогулки по Лондону.

В интервью Teleprogramma.pro стилист Анна Якимова провела модный разбор образа Устиньи Малининой, указав на недочеты. По словам эксперта, девушка явно переборщила с брендами, отдав предпочтение принтованным леггинсам и дизайнерским ботинкам.

«Образ Устиньи Малининой выглядит мягко говоря не очень гармонично. Если верхняя часть образа соответствует сезону и в целом не вызывает вопросов, то низ нужно доработать. В первую очередь, хотелось бы обратить внимание на выбранные Устиньей кожаные леггинсы — абсолютно не актуальные, да еще и принтованные. Эта вещь к данному образу не подходит совершенно», — заверила Якимова.

Устинья Малинина с мамой Эммой Малининой
Устинья Малинина переборщила с брендами (Фото: Instagram.com/ustinya_malinina_official)

Стилист посоветовала Устинье заменить леггинсы на простые джинсы прямого кроя или же брюки, отдав предпочтение так называемому повседневному стилю, близкому и понятному большинству обывателей.

«Создается впечатление, что девушка сама того не осознавая перегрузила себя брендами. Результат не впечатляет. Леггинсы стоило бы заменить брюками или даже простыми джинсами прямого кроя. Лучше не гнаться за брендами, а сделать ставку на привычный Casual, понятный окружающим. Иначе можно подпортить итоговый результат», — добавила Анна.

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«Лучше не гнаться за брендами»: дочь Малининой в леггинсах не впечатлила стилиста
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