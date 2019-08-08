«Братик выгуливает»: Устинья Малинина опубликовала нежный кадр с Фролом

Дочь известного музыканта Александра Малинина Устинья на страничке в Instagram опубликовала нежный кадр со своим братом-близнецом Фролом. На фотографии молодые люди улыбаются. Известно, что брат с сестрой не разлей вода. Дети Александра Малинина отдыхают в итальянской Тоскане. Пользователи отметили их красоту на совместном снимке. «Братик выгуливает», — подписала девушка снимок.

Добавим, что через несколько месяцев Устинье и Фролу Малининым исполнится 19 лет. Дочь Малинина учится в престижном европейском университете. Она отмечала, что у нее достаточно напряженный график и времени на личную жизнь не остается.

Устинья и Фрол родились в третьем браке музыканта с Эммой Малининой. Она известный врач-гинеколог, кандидат медицинских наук. Пара поженилась еще в 1990 году, но совместные дети у них появились только через десять лет.

Ранее Александр Малинин жил с певицей Ольгой Зарубиной. Не так давно она стала гостьей программы «Секрет на миллион» Леры Кудрявцевой (НТВ). Женщина рассказывала, что музыкант, когда родилась их совместная дочь Кира, не уделял внимания ребенку. Вскоре пара и вовсе рассталась. Лишь в 2011 году Александр Малинин признал, что Кира его дочь. Девушка сейчас проживает в США и в скором времени должна выйти замуж за американского военного. Поедет ли на торжество ее звездный отец — неизвестно.