18-летняя Устинья Малинина в Лондоне отметилась в цветочном мини-платье

В Лондон 18-летняя Устинья Малинина отправилась в сопровождении мамы. Сама девушка не скрывает: она очень привязана к родителям. Наследница Александра Малинина во всем доверяет отцу. Народный артист России требует от дочери полной самоотдачи на репетициях и распевках. Исполнитель уверен, что его дочка обладает всеми необходимыми качествами и талантом, чтобы заявить о себе миру. Летние каникулы Устинья решила посвятить курсам по классическому вокалу.

После того, как девушка прошла вступительное прослушивание ее пригласили в «Guildhall School for Music and Drama». Несмотря на плотный график, дочери Эммы Малининой удается найти время и на прогулки по Лондону.

На личной страничке в Instagram она опубликовала свежий кадр, представ перед объективом фотокамеры в цветочном мини-платье. Свой образ девушка дополнила белыми кроссовками, оставив длинные белокурые локоны распущенными.

больше по теме Устинья Малинина отправилась в Лондон ради курсов по вокалу Наследница Александра Малинина поделилась в Instagram свежим снимком, одевшись с отцом в одной цветовой гамме.

Супруга Александра Малинина не решилась отпустить Устинью одну в Лондон. Поэтому мама девушки прилетела в Англию вместе с дочерью. Примечательно, что в беседе с Максимом Галкиным на программе «Сегодня вечером» Александр Николаевич заявил, что его возлюбленная с первого дня встречи очаровала его маму — Ангелину Анатольевну. Она упрашивала сына сделать Эмме предложение руки и сердца, считая, что он встретил идеальную спутницу жизни.

Избранница музыканта до сих пор заботиться об имидже мужа, следит за гардеробом и концертными костюмами Александра Малинина. Кроме того, супруга певца стала для него надежным тылом и опорой.