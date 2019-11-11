Ошиблась местом: молодая мать Архарова промахнулась с костюмом на дорожку

Бывшая возлюбленная ведущего шоу «Битва экстрасенсов» Марата Башарова не смогла пропустить премьерный показ фильма Андрея Кончаловского «Грех». Примечательно, что на красной дорожке 44-летняя Екатерина Архарова позировала в спортивном трико цвета хаки с ботинками в стиле милитари, накинув поверх толстовки безрукавку с мехом. Нынешний избранник знаменитости, ресторатор Артем Илясов, выбрал простые джинсы, рубашку и белую футболку. Поклонники решили, что светская премьера фильма подразумевает если не вечерние, то коктейльные образы, но никак не камуфляжный принт.

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В отличие от Архаровой, возлюбленная 82-летнего Андрея Кончаловского отдала предпочтение классическому вечернему стилю, надев платье-жакет и остроносые «золотые» туфли. Не забыла телеведущая о драгоценностях: серьгах-капельках и бриллиантовом колье.

46-летняя актриса вышла к журналистам уже после того, как большинство гостей разместились в зрительском зале. Весь вечер Юлия старалась держаться в тени мужа. Высоцкая не стала фотографироваться с коллегами по съемочной площадке. К слову, поддержать Андрея Сергеевича на премьеру «Греха» пришла Алла Пугачева. Певица появилась в гордом одиночестве, без Максима Галкина.