Звездный стиль

Ошиблась местом: молодая мать Архарова промахнулась с костюмом на дорожку

44-летняя актриса появилась на публике в сопровождении мужа-ресторатора.

Ошиблась местом: молодая мать Архарова промахнулась с костюмом на дорожку
Екатерина Архарова (Фото: Globallookpress.com)

Бывшая возлюбленная ведущего шоу «Битва экстрасенсов» Марата Башарова не смогла пропустить премьерный показ фильма Андрея Кончаловского «Грех». Примечательно, что на красной дорожке 44-летняя Екатерина Архарова позировала в спортивном трико цвета хаки с ботинками в стиле милитари, накинув поверх толстовки безрукавку с мехом. Нынешний избранник знаменитости, ресторатор Артем Илясов, выбрал простые джинсы, рубашку и белую футболку. Поклонники решили, что светская премьера фильма подразумевает если не вечерние, то коктейльные образы, но никак не камуфляжный принт.

Екатерина Архарова с мужем
Екатерина Архарова с мужем-ресторатором (Фото: Кристина Десятова/Teleprogramma.pro)

В отличие от Архаровой, возлюбленная 82-летнего Андрея Кончаловского отдала предпочтение классическому вечернему стилю, надев платье-жакет и остроносые «золотые» туфли. Не забыла телеведущая о драгоценностях: серьгах-капельках и бриллиантовом колье.

Юлия Высоцкая с мужем и Эрнстом
Юлия высоцкая с Андреем Кончаловским и Константином Эрнстом (Фото: Кристина Десятова/Teleprogramma.pro)

46-летняя актриса вышла к журналистам уже после того, как большинство гостей разместились в зрительском зале. Весь вечер Юлия старалась держаться в тени мужа. Высоцкая не стала фотографироваться с коллегами по съемочной площадке. К слову, поддержать Андрея Сергеевича на премьеру «Греха» пришла Алла Пугачева. Певица появилась в гордом одиночестве, без Максима Галкина.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Андрей КончаловскийЕкатерина Архаровакинопремьерароссийское киноЮлия Высоцкая
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ошиблась местом: молодая мать Архарова промахнулась с костюмом на дорожку
Интересно?
Поделись с друзьями: