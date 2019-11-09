Плюс два ребенка: Пугачева показала двоюродных брата и сестру своих детей

Алла Пугачева не так давно вернулась из Минска, где дала концерт в честь своего юбилея. Также уже скоро в кинотеатрах по всей России зрители смогут увидеть ее выступление и насладиться ее вокалом. Такой неожиданный подарок решила сделать Примадонна поклонникам. После небольшого путешествия артистка воссоединилась с мужем Максимом Галкиным, двойняшками Лизой и Гарри. Более того, в своем замке она решила устроить семейный праздник.

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Накануне Алла Борисовна пригласила домой особенных гостей. Многие знают, что дети звезды дружат с сестрой Кристиной и ее дочкой Клавдией, но на этот раз им довелось пообщаться с родственниками со стороны Галкина. Недавно племянница юмориста Алина отметила свой день рождения — ей исполнилось 15 лет. В честь этого события было решено устроить праздник в замке Примадонны. Певица сделала фото своих детей с гостями и поделилась им в соцсети.

В кадре Лиза и Гарри, одетые почти одинаково, обнимают свою кузину, облаченную в черное платье. Вместе с ними улыбается в кадре брат Алины Гриша. «Дружная семейка юных Галкиных», — написала Пугачева. К слову, племянница Максима также является крестной дочкой Аллы Борисовны. Похоже, что наследники певицы очень любят свою двоюродную сестру, так как одарили ее теплыми объятиями не раз за вечер.

Поклонники восхитились теплыми фото, а также отметили, чтоу Галкиных особенная генетика, так как все в семье красивые. «Как быстро дети растут», «Какие все симпатичные! Прекрасная генетика», «Как девочка выросла, помню…», «Как вымахали», «Алина и Гарри так похожи! Все очень красивые», — прокомментировали пост подписчики. «Сладкие наши», — также добавила Пугачева.