Звездный стиль

«Бомбически»: Лобода похвасталась подтянутым телом не раздеваясь

Певица произвела фурор на премии «Золотой граммофон».

«Бомбически»: Лобода похвасталась подтянутым телом не раздеваясь
Светлана Лобода. фото: globallookpress.com

Светлана Лобода является одной из самых популярных певиц на российской эстраде. Не так давно она выступила в ОАЭ, куда привезла свою семью на отдых.

Наряд звезды всегда подчеркивают достоинства ее фигуры. Девушка ежедневно занимается спортом, чтобы выглядеть безупречно. Ею восхищается даже Ксения Собчак.

А накануне артистка вновь дала повод ей завидовать. Она нашла способ похвастаться своим подтянутым телом не раздеваясь.

Звезда появилась на премии «Золотой граммофон». Лобода предстала в полупрозрачном вечернем платье алого цвета на тонких бретельках и с пикантным разрезом от самой талии. Волан украсил верх наряда и подол. Певица показала свою пышную грудь с помощью декольте и стройную ногу, кокетливо выглядывающую из разреза. Платье было создано из такой тонкой ткани, что легко было разглядеть даже нижнее белье артистки.

Завершили образ открытые босоножки. Но похоже, что в них Светлане было неудобно, так как пальцы предательски «выпадали» из ремешков.

Одни поклонники восхитились нарядом звезды, а другие подвергли ее выбор критике. «Красный — это несомненно, ваш цвет. Просто шикарно!», «Видно нижние белье. И как будто столб красный на той ноге, которая прикрыта», «Цвет шикарный. А фасон сомнительный», «Бомбически», «А ходить в нем удобно?» — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что не обошлось без скандала. Во время выступления Лободы вышла из строя звуковая аппаратура и оторвался микрофон, поэтому певица была вынуждена его постоянно придерживать. О случившемся рассказал танцор из коллектива Николая Баскова. сам «блондин» опоздал на концерт и не выступил. Многие зрители были возмущены тем, что премия на этот раз была не так богата на выступления артистов.

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«Бомбически»: Лобода похвасталась подтянутым телом не раздеваясь
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