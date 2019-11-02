Отдых с близкими: Лобода привезла маму и дочерей в Дубай

Светлана Лобода успешно совмещает карьеру и материнство. Несмотря на то, что певица не замужем, у нее есть двое детей, о которых она заботится с особой любовью. У нее подрастает дочка Евангелина от бывшего гражданского мужа Андрея Царя, а также годовалая девочка Тильда. По слухам, отцом младшей наследницы артистки является немецкий музыкант Тилль Линдеманн. Сама звезда предпочитает не говорить о своей личной жизни.

На днях Светлана поделилась видео из эмирата Дубай. Перед выступлением она успела позагорать на пляже и устроить танцы в черном бикини прямо на лежаке. Как оказалось, в ОЭА певица приехала не одна, а со своей мамой и дочками. Они наслаждаются отдыхом на солнечном побережье. Также родительница и старшая наследница звезды посетили концерт в рамках фестиваля «Парус», хэдлайнером которого выступила Лобода.

На сцене артистка появилась в мини-платье с бахромой и откровенным декольте. Образ завершили серебристые босоножки и яркий макияж. Певица сорвала овации. К слову при жаре +35 градусов Светлана чувствовала себя хорошо в столь смелом наряде, об этом пишет портал Super. Сама звезда опубликовала лишь видео со Евангелиной, которая пританцовывала и подпевала. Девочка не в первый раз поддерживает маму за кулисами.

Похоже, что родственники Лободы смогу отдохнуть и насладиться хорошей погодой несколько дней. Потом певица продолжит свои гастроли. Отметим, что остановилась она в лучшем отеле на побережье в форме парусника Бурдж-Аль Араб.