«Это намек?»: Лобода показала откровенные «беременные» фото

Светлана Лобода не так давно отпраздновала 37-летие. Примечательно, что в этом году она не раз гуляла на свадьбах и ей даже удалось поймать букет невесты. Теперь поклонники ждут, что и сама артистка выйдет замуж. У нее подрастает дочка Евангелина от бывшего гражданского мужа Андрея Царя, а также годовалая девочка Тильда от мужчины, чье имя звезда хранит в тайне. Но поклонники не сомневаются, что у артистки роман с немецким музыкантом Тиллем Линдеманном.

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А теперь Светлана вновь заинтриговала своих фанатов. Она опубликовала снимки из откровенной фотосессии, которую сделала во время первой беременности. Тогда певица снялась для глянца и предстала в полуобнаженном виде, прикрывшись шкурой медведя. Девушка ждала свою первую дочь, о чем сообщила уже на последнем сроке беременности. Также она поступила и во второй раз, но вместо фотосессии артистка вышла на сцену в облегающем платье.

«Кто знает, что это за фото и о чем оно?» — поинтересовалась Светлана.

Многие поклонники вспомнили, что фотосессия была посвящена беременности, поэтому они заподозрили, что певица вновь ждет ребенка. Фанаты сочли, что таким образом она им намекнула на свое интересное положении. «Светик беременна Евусиком», «Хммм, это намек?», «Ждем третьего?», «Ты что, беременна?», «Снова беременность», «А фотки жаркие», — прокомментировали пост подписчики. Сама Лобода сохранила молчание. Похоже, что она специально создала интригу.