«Совсем не звёздно»: Юлия Снигирь разочаровала стилиста «невзрачной» обувью

Юлия Снигирь и Роман Курцын стали гостями Ивана Урганта. Актеры вместе снялись в ленте «Успех». На съемочной площадке шоу «Вечерний Ургант» возлюбленная Евгения Цыганова появилась в объемном синем брючном костюме. Знаменитость надела жакет поверх простой белой футболки, дополнив образ лаконичными черными лодочками на шпильке.

В интервью Teleprogramma.pro стилист Анна Якимова раскритиковала наряд знаменитости, отметив, что Юлия отдала предпочтение абсолютно «не звёздному» стилю. Кроме того, эксперт в сфере моды указала на ошибку Снигирь — «невзрачную обувь», подметив свое разочарование.

«Честно говоря, костюм ей не идет! И вообще, весь образ смотрится как-то не актуально. Она похожа в этом костюме на офисного работника. Синий цвет… с белой футболкой и невзрачными лодочками. Создается эффект простоты. Нет никаких атрибутов звездности. В таком костюме можно днем сходить на деловые переговоры», — отметила Якимова.

«Место не соответствует выбранному образу, на мой взгляд. И посадка совершенно не идеальная. Костюм словно велик… с чужого плеча. Но тогда, я бы посоветовала Юлии заменить обувь на кроссовки. Сложно это назвать стилем оверсайз. Полная нестыковка деталей. Как будто к Урганту она собиралась без помощи стилиста», — уточнила стилист.

В студии шоу «Вечерний Ургант» Юлия Снигирь вспомнила о съемках в продолжении сериала «Молодой папа» с Джудом Лоу. Возлюбленная Евгения Цыганова призналась, что она никак не ожидала британский актер сам подойдет с предложением отрепетировать некоторые сцены. Знаменитость искренне полагала, что ей придется ориентироваться с текстом по ходу съемок.