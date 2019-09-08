НОВОСТИ

Цыганов подшутил над поклонниками, критикующими худобу Снигирь

Актер оставил ироничный комментарий на страничке избранницы в соцсети.

Цыганов подшутил над поклонниками, критикующими худобу Снигирь
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов. Фото: globallookpress

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь стараются не афишировать их личную жизнь. Но недавно актер все-таки поделился с поклонниками кадрами из Венеции, куда он приехал вместе с возлюбленной на знаменитый кинофестиваль.

Несколько фотографий с мероприятия опубликовала в Instagram и Снигирь. Конечно, востребованная красавица-актриса не нуждается в советах по поводу ее внешности, но многие подписчики не удержались от комментариев о том, что в последнее время она слишком уж сильно похудела.

«Юля, зря вы так похудели», «Не знаю, читает ли Юлия комменты. Зачем так худеть? Такой изможденный вид старит. Не всем идет худоба», «Худая какая-то очень», «Юлечка, поправьтесь, пожалуйста», «Очень худенькая стала, косточки видно, ручки тоненькие», – забеспокоились фолловеры.

На эту критику обратил внимание сам Цыганов. Под одним из новых постов избранницы артист подшутил над подписчиками Юлии, иронично написав: «Худая какая-то очень».

Фото: Instagram@yuliasnigir

Напомним, на Венецианском кинофестивале в числе других картин был представлен фильм Паоло Соррентино «Новый папа», в котором Джуд Лоу исполнил главную роль, а Юлия Снигирь предстала в образе Мадонны.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

InstagramАктрисаВенецианский кинофестиваль 2019Евгений ЦыгановЮлия Снигирь

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Цыганов подшутил над поклонниками, критикующими худобу Снигирь
Интересно?
Поделись с друзьями: