Цыганов подшутил над поклонниками, критикующими худобу Снигирь

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь стараются не афишировать их личную жизнь. Но недавно актер все-таки поделился с поклонниками кадрами из Венеции, куда он приехал вместе с возлюбленной на знаменитый кинофестиваль.

больше по теме Мамина радость: Снигирь опубликовала фото трехлетнего сына Родители стараются скрывать наследника от посторонних глаз.

Несколько фотографий с мероприятия опубликовала в Instagram и Снигирь. Конечно, востребованная красавица-актриса не нуждается в советах по поводу ее внешности, но многие подписчики не удержались от комментариев о том, что в последнее время она слишком уж сильно похудела.

«Юля, зря вы так похудели», «Не знаю, читает ли Юлия комменты. Зачем так худеть? Такой изможденный вид старит. Не всем идет худоба», «Худая какая-то очень», «Юлечка, поправьтесь, пожалуйста», «Очень худенькая стала, косточки видно, ручки тоненькие», – забеспокоились фолловеры.

На эту критику обратил внимание сам Цыганов. Под одним из новых постов избранницы артист подшутил над подписчиками Юлии, иронично написав: «Худая какая-то очень».

Напомним, на Венецианском кинофестивале в числе других картин был представлен фильм Паоло Соррентино «Новый папа», в котором Джуд Лоу исполнил главную роль, а Юлия Снигирь предстала в образе Мадонны.