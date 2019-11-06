Звездный стиль

«Настя однозначно в тренде»: Каменских не прогадала с выбором кожаной юбки

Стилист Олеся Чех похвалила украинскую исполнительницу за выбор ярких контрастных цветов.

«Настя однозначно в тренде»: Каменских не прогадала с выбором кожаной юбки
Анастасия Каменских и Потап (Фото: Globallookpress.com)

32-летняя Анастасия Каменских поделилась с подписчиками понравившимся снимком из недавней фотосессии. В кадре избранница рэпера Потапа предстала в узкой черной кожаной мини-юбке и насыщенно-голубой рубашке свободного кроя. В одном из интервью артистка призналась, что, еще будучи подростком, комплексовала из-за лишнего веса. Будучи юной девушкой, Настя мечтала о карьере певицы, однако прекрасно отдавала себе в отчет в том, что вряд ли будет выигрышно смотреться на сцене с проблемной фигурой. Каменских перепробовала массу диет. Но ни одна их них не дала певице желаемого результата.

Сейчас Анастасия не изнуряет себе голодовками: каждое утро она взяла за правило готовить еду на весь день, рассчитывая калории и выбирая исключительно полезные продукты. Когда-то благодаря этому подходу Каменских удалось похудеть на три размера. Поддерживать фигуру в тонусе ей помогают умеренные физические нагрузки. В спортзал певица часто ходит вместе с мужем.

Избавившись от лишнего веса, украинская исполнительница обновила гардероб, отдав предпочтение молодежным вариациям. В интервью Teleprogramma.pro стилист Олеся Чех подметила, что возлюбленная Потапа неплохо разбирается в моде. Оценивая тот образ, который знаменитость выбрала для фотосессии, эксперт заявила, что Настя абсолютно не прогадала с кожаной мини-юбкой.

«Настя однозначно в тренде. Ей идут яркие контрастные цвета. А юбка поверх рубашки — это мастхэв. Единственное, рубашку хотелось бы чуть длиннее», — добавила Олеся.

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Тэги:

Анастасия Каменскихестественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастамода и стильПотап
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«Настя однозначно в тренде»: Каменских не прогадала с выбором кожаной юбки
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