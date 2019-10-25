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Настя со слоником: Каменских выпустила клип в стиле латино

Певица спела на испанском языке.

Настя со слоником: Каменских выпустила клип в стиле латино
Настя Каменских выпустила клип про слона без слона. Фото: globallookpress.com/

25 октября в Сети появился новый клип Насти Каменских под названием Elefante. Интересно, что украинская артистка выпустила песню на испанском языке. Однако из видеоряда становится понятно, что девушка поет от некой части мужского тела, которая имеет очень большие размеры. Да и по словам elefante (слон) и gigante (гигантский) уже обо всем можно догадаться.

«Надеюсь, я подарю вам настоящий латиноамериканский карнавал, ведь особенную атмосферу праздника в этом треке создает смелый фьюжн мелодичной украинской сопилки с латиноамериканскими битами!» — написала певица в Instagram.

Сам клип выполнен вполне в духе R’n’B, с цветными задниками, полуголыми красавицами и большим количеством дорогих аксессуаров. Приятное зрелище, если вы не боитесь увидеть в кадре темнокожего мужчину с огромным хоботом вместо лица.

Напомним, что муж и продюсер Насти Каменских — Алексей Потапенко — месяц назад выпустил клип со стриптизершами.

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Настя Каменскихновый клипслонЧеловек-слон
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Настя со слоником: Каменских выпустила клип в стиле латино
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