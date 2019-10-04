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После свадьбы Настя Каменских обрела баланс и умиротворение

Певица призналась, что теперь ей неважно, где она и какая за окном погода.

После свадьбы Настя Каменских обрела баланс и умиротворение
Настя Каменских и Потап поженились весной 2019 года. Фото: Komsomolskaya Pravda

В жизни поп-певицы Насти Каменских произошли изменения. Раньше исполнительница из времен года больше всего любила лето, а теперь она одинаково счастливо воспринимает любой сезон. Об этом звезда рассказала своим поклонникам в Instagram, сообщив, что осенью немного приболела.

«Я стала любить каждый период года. Раньше, конечно, в приоритете было только лето! Сейчас же, когда внутри тебя любовь, баланс и умиротворение, абсолютно не важно, где ты и какая сейчас погода! Главное — счастье внутри тебя, которое ты сам же и создаёшь», — написала певица.

Причины такой перемены ни для кого из поклонников Насти не секрет — весной этого года Каменских вышла замуж за своего продюсера и партнера по музыкальному дуэту Алексея Потапенко, больше известного публике как Потап. Мужчина тогда признался поклонникам, что пара очень долго ждала этого события. Даже сейчас чувства между артистами хлещут через край. Под свежим постом супруги Потап оставил трогательный комментарий: «Я люблю тебя».

А вы уже обрели свою любовь, как Настя Каменских и Потап?

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После свадьбы Настя Каменских обрела баланс и умиротворение
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