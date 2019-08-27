Екатерина Скулкина отметилась в Пальма-де-Майорке без макияжа

43-летняя звезда Comedy Woman в отпуске запечатлена на скале у берега моря.

Актриса Comedy Woman Екатерина Скулкина не стесняется быть естественной. Во время своего отпуска в Пальма-де-Майорка 43-летняя звезда сфотографировалась без макияжа, показав этот кадр своим подписчикам в Instagram.

Артистка запечатлена рядом со своим гидом на берегу моря. О своем посещении испанского курорта она написала так:

«Тут невероятно красиво! Остров обязателен к посещению!»

Многие поклонники оценили естественную красоту комедийной актрисы, заметив также, что она еще и постройнела.

«Катенька, какая вы свежая и молодая! Держитесь этой линии и нас учите жить правильно, в плане питания и физических нагрузок», «Красивая очень», «Екатерина! Вы потрясающе красивая на этом фото!», «Просто обалденно выглядите, ну скажите, что за чудо-зелье вы выпили и стали стройной?», — можно прочитать в комментариях под постом.

Напомним, ранее мы писали, как звезда похудела на 11 килограмм. Екатерина Скулкина делала акцент на физические нагрузки.