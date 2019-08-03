ЗВЕЗДЫ

Молодежный образ: Екатерина Скулкина сменила цвет волос

Актриса продемонстрировала нежно-розовые локоны на новом фото.

Молодежный образ: Екатерина Скулкина сменила цвет волос
Екатерина Скулкина. фото: instagram.com/eskulkina/

Екатерина Скулкина не перестает удивлять своих поклонников. Нестандартная фигура никогда не мешала актрисе быть раскрепощенной на сцене. Однако ради здоровья она совершила подвиг, похудев на 11 килограммов. После этого женщина сменила гардероб и стала выглядеть еще более стильно. Теперь она может носить вещи, на которые раньше даже не взглянула бы. Преображение артистки послужило стимулом для многих девушек тоже заняться собой.

А тем временем Скулкина не только выступает на шоу «Comedy Woman», но и успевает сниматься в передаче «Модный приговор», где выступает в качестве эксперта. Похоже, что работа вдохновила ее на перемены. Не один год ее волосы имели медовый оттенок. Она то выпрямляла их, то закручивала в локоны. Однако вернувшись из Турции Екатерина решилась на перемены. Она покрасила волосы в нежно-розовый цвет.

«Настроение — оксюморон: рабочие выходные», — написала актриса.

Поклонники отметили, что такой молодежный образ ей очень идет. Они стали писать артистке множество комплиментов. «Цвет волос наипрекраснейший», «Женщина, которая утёрла всем нос и доказала, что для красоты не существует границ», «Очень идет», «Вы космос», «Какая красивая», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что розовые волосы стали трендом в прошлом году. С таким цветом локонов ходили Ким Кардашян, Алена Водонаева, Вера Брежнева, и другие звезды. Обычно на такой эксперимент решаются блондинки. Однако Скулкина показала, что даже брюнетки могут выглядеть красиво, покрасив пряди в розовый.

А вам нравится новый цвет волос Екатерины?

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Екатерина Скулкиназвездный стильсмена имиджа

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Молодежный образ: Екатерина Скулкина сменила цвет волос
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