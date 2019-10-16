Помощница Петросяна подобрала к пальто пудрового цвета красную беретку

Татьяна Брухунова часто обновляет гардероб и делится с подписчиками модными образами.

«Прикинулась маршмеллоу!» – шутливо подписала фото со своим новым образом Татьяна Брухунова в Instagram. Помощница Петросяна примерила свободное пальто цвета пыльной розы. И оно так село на девушку, что действительно напомнило знаменитый зефир.

Отметим, что пудровый цвет необычайно популярен в этом сезоне, равно как простой крой пальто с английский воротником.

Завершила свой сладкий образ блогер рубиново-красным беретом с аппликацией в виде сердечек. Ранее мы писали, что береты в этом сезоне очень актуальны.

Отметим также, что от взгляда подписчиков не ускользнуло кольцо на безымянном пальце Татьяны. Фолловеры спросили помощницу Петросяна, не сделал ли 73-летний артист ей предложение. Девушка заверила, что это обычное кольцо и к Евгению Вагановичу оно не имеет никакого отношения.