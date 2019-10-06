Помощница Петросяна стильно сочетала зеленое пальто с лаконичным беретом

Помощница Петросяна Татьяна Брухунова показала стильный осенний образ. Она надела трендовое осеннее пальто с меховым воротником и лаконичный берет.

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Пальто с мехом (искусственным или натуральным) уверенно шагнули на мировые подиумы в 2019 году и в следующем они останутся на своих позициях. Возможно, перешагнув и в год 2020-й. Поэтому сейчас самое время утеплиться и показать себя максимально стильно – приобрести именно такой наряд.

Брухунова выбрала зеленое пальто с тускло-пурпурным воротником, уравновесив его пудровым свитшотом. Берет она подобрала на тон темнее пальто. Сегодня такие сочетания очень актуальны, как и сам головной убор.

Свой сдержанный стиль в духе парижанок, помощница Петросяна сделала чуть буржуазнее с помощью сумочки Marc Jacobs с золотой фурнитурой.