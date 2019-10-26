Звездный стиль

Вызывающе и стильно: Брежнева в кожаном бюстгальтере появилась на показе в Риме

Певица стала почетной гостьей модного мероприятия.

Вызывающе и стильно: Брежнева в кожаном бюстгальтере появилась на показе в Риме
Вера Брежнева. фото: globallookpress.com/

Вера Брежнева в этом году стала на шаг ближе к модной индустрии. Она не только успела поучаствовать в модных фотосессиях и на показах, также недавно стала амбассадором H&M и осенью представила коллекцию Fall Conscious. На этом певица не остановилась и несколько недель назад презентовала коллекцию обуви, которую создала вместе с дизайнером Эдгардо Озорио. Теперь артистку приглашают на разные мероприятия не только в России, но и за границей.

На днях Вера приехала в Рим, чтобы посетить показ коллекции Giambattista Valli и H&M. Российская певица стала почетным гостем светского мероприятия. Для появления на публике девушка выбрала откровенный образ. Она облачилась в кожаные брюки и кожаный бюстгальтер, который подчеркнул ее роскошный бюст. Поверх Брежнева также надела эффектный жакет с вышивкой. Она с удовольствием позировала фотографам.

«Вчера в Риме прошел показ самой ожидаемой коллекции Giambattistavalli и H&M. Он проходил в потрясающей частной галерее, благодаря чему все вокруг казалось волшебным. В сторис вчера очень хотела передать атмосферу, а сейчас хочется оставить в ленте на память фото с этого вечера и видео с его финала», — поделилась впечатлениями артистка.

А поклонники в свою очередь заявили, что Вера благодаря своей красоте затмила даже многих моделей на показе. «Модели рядом с вами не смотрятся, а вы лучше всех», «Вера, вы восхитительны!», «О боги, какая ты красивая», «Шикарная женщина! Восхищаюсь вами», «Такая модная и стильная красотка, вас можно саму в галерее показывать», «Я б на подиум и не глянул бы. От вас бы глаз не отрывал!» — прокомментировали пост подписчики.

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Вера БрежневаЗвездный стильМодные тренды
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Вызывающе и стильно: Брежнева в кожаном бюстгальтере появилась на показе в Риме
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