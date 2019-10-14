Брежнева отреагировала на слухи о романе с итальянцем Эдгардо Озорио

Певица Вера Брежнева в эфире шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ прокомментировала слухи о романе с 33-летним итальянским дизайнером обуви Эдгардо Озорио. Пара вместе выпускает модную коллаборацию. Как сказала исполнительница, жгучий итальянец сделал ей предложение, от которого она не смогла отказаться.

«Я ему говорю: «Эдгардо, дай мне рок-н-ролл». Он говорил: «Рок-н-ролл? Ну ладно, я попробую». И реально он как почувствовал меня. Я ему дала немного возможность пожить с этой мыслью, и потом он понял, чего я хочу», — заявила Вера Брежнева.

По словам звезды, между ними есть только искры творчества. С модным дизайнером обуви они сейчас на одной волне.

«Моя работа обязывает, чтобы я хорошо выглядела и была в тренде. Если говорить об обуви, то я больше не поклонник большого количества обуви. Я поклонник качества. Мне вообще нравятся кеды. Я, например, на своей свадьбе была в балетках. Я не хотела напрягаться», — сказала популярная исполнительница.