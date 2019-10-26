Кристина Орбакайте пришла на юбилей Clarins в золотых шароварах

Кристина Орбакайте отметилась на вечеринке косметического бренда Clarins в небанальном образе. Она надела золотые шаровары с серым жакетом оверсайс.

В трендовом жакете звезды едва читается модная клетка. В пару к нему Орбакайте подобрала серые туфли-лодочки на высоком каблуке. А уравновесил образ серебристый клатч, который соединил в себе блеск брюк и оттенок жакета.

Заметим, что на эту же вечеринку Ксения Собчак тоже пришла в блестящем наряде. Она с вечерним платьем по фигуре, расшитым пайетками, надела вязаный кардиган и ботинки на шнуровке.

Напомним, недавно Кристина Орбакайте получила престижную премию «Прорыв года» в номинации «Актерский прорыв».