Звездный стиль

Кристина Орбакайте пришла на юбилей Clarins в золотых шароварах

Певица составила неординарный комплект с жакетом.

Кристина Орбакайте пришла на юбилей Clarins в золотых шароварах
Кристина Орбакайте. Фото Global look press

Кристина Орбакайте отметилась на вечеринке косметического бренда Clarins в небанальном образе. Она надела золотые шаровары с серым жакетом оверсайс.

В трендовом жакете звезды едва читается модная клетка. В пару к нему Орбакайте подобрала серые туфли-лодочки на высоком каблуке. А уравновесил образ серебристый клатч, который соединил в себе блеск брюк и оттенок жакета.

Заметим, что на эту же вечеринку Ксения Собчак тоже пришла в блестящем наряде. Она с вечерним платьем по фигуре, расшитым пайетками, надела вязаный кардиган и ботинки на шнуровке.

Напомним, недавно Кристина Орбакайте получила престижную премию  «Прорыв года» в номинации  «Актерский прорыв».

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Кристина Орбакайте пришла на юбилей Clarins в золотых шароварах
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